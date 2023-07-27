Закон про деколонізацію - стартував рік звільнення України від символів "руского міра”

https://racurs.ua/ua/n185531-zakon-pro-dekolonizaciu-startuvav-rik-zvilnennya-ukrayiny-vid-symvoliv-ruskogo-mira.html

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З 27 липня 2023 року набуває чинності Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії».

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Він задає правову рамку для процесу, який активно триває в Україні вже понад рік та отримав назву деколонізація.

Наразі символи — назви та памʼятні знаки, які вважаються маркерами російської імперської політики, усуваються з публічного простору рішеннями органів місцевого самоврядування.

Однією з вимог закону є невикористання в найменуванні юридичних осіб, політичних партій, інших об'єднань громадян, зареєстрованих на день набрання чинності вказаним Законом, символіки російської імперської політики.

Так, у разі недодержання вищевказаних положень юридичні особи, політичні партії, інші об'єднання громадян зобов’язані протягом одного місяця з дня набрання чинності цим законом привести свої установчі документи, найменування та/або символіку у відповідність із цим законом.

Закон визначає річний термін для центральної та місцевої влади з метою очищення публічного простору України від символіки російської імперської політики та забороняє її пропаганду.

У разі невиконання юридичними особами, політичними партіями, іншими об'єднаннями громадян вимог цього закону їхня діяльність підлягає припиненню (забороні) в судовому порядку.

Основні положення новації такі:

Російська імперська політика визнається злочинною та засуджується;

Пропаганда російської імперської політики та її символіки забороняється;

Присвоєння географічним об'єктам, юридичним особам та об'єктам права власності назв, що глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста (держави-агресора) або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події, забороняється;