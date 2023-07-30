БПЛА для Сил обороны. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n185666-pritula-i-sternenko-pokazali-zakuplennye-drony-dlya-vsu-foto-video.html

Ракурс

Українські волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко показали безпілотники, які незабаром будуть передані на потреби Сил оборони України.

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Стерненко у Telegram-каналі зазначив, що показані дрони є результатом зборів, які організували обидва волонтери ще з жовтня 2022 року. А Притула опублікував відео з цими БПЛА у Facebook.

Ми гадки не маємо, що ж може літати у москву! Та запевняємо, що ви, хто донатив на помсту, тут гарантовано не причетні. Далі буде, це тільки пристрілка, — зазначив Притула.

Стерненко також нагадав, що старт збору на ці дрони спровокували російські окупанти своїми ракетними ударами 10 жовтня минулого року. Волонтер зазначив, що Україна ще немає тих потужних засобів повітряного нападу, щоб завдавати росіянам критичних руйнувань, але вони можуть з’явитися в майбутньому.

Процес йде. І мова не лише про цей збір. А про супротив українців у широкому сенсі, — написав Стерненко.

Нагадаємо, українські волонтери повідомили, що в липні група російських вихідців з Омська передала 60 тис. доларів Фонду Сергія Притули в межах збору коштів на FPV-дрони для української армії.