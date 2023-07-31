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Оккупированные территории подключают к российским сетям связи
Российские войска прокладывают кабели связи своих операторов на оккупированные территории — Генштабhttps://racurs.ua/n185669-rossiyskie-voyska-prokladyvaut-kabeli-svyazi-svoih-operatorov-na-okkupirovannye-territorii.htmlРакурс
росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України у своє інформаційне середовище.
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Про це сьогодні, 31 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів — прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що загарбники забороняють мешканцям окупованих територій спілкуватися з жителями вільної України.
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