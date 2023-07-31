Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупированные территории подключают к российским сетям связи

Российские войска прокладывают кабели связи своих операторов на оккупированные территории — Генштаб

31 июл 2023, 09:27
999

росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України у своє інформаційне середовище.


.

Про це сьогодні, 31 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів — прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що загарбники забороняють мешканцям окупованих територій спілкуватися з жителями вільної України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров