Оккупированные территории подключают к российским сетям связи

https://racurs.ua/n185669-rossiyskie-voyska-prokladyvaut-kabeli-svyazi-svoih-operatorov-na-okkupirovannye-territorii.html

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росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України у своє інформаційне середовище.

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Про це сьогодні, 31 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів — прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що загарбники забороняють мешканцям окупованих територій спілкуватися з жителями вільної України.