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Окуповані території підключають до російських мереж зв’язку
Російські війська прокладають кабелі зв’язку своїх операторів на окуповані території — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n185669-rosiyski-viyskovi-prokladaut-kabeli-zv-yazku-svoyih-operatoriv-na-okupovani-terytoriyi-genshtab.htmlРакурс
росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України у своє інформаційне середовище.
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Про це сьогодні, 31 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів — прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що загарбники забороняють мешканцям окупованих територій спілкуватися з жителями вільної України.
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