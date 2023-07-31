В Украине уже более 1 тыс. 579 пострадали в результате вторжения России

https://racurs.ua/n185671-rashisty-ranili-v-ukraine-bolee-1080-detey-infografika.html

Ракурс

В Україні щонайменше 1 тис. 579 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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Станом на ранок сьогоднішнього дня, 31 липня, встановлено, що 498 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 81 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 483;

Харківській області — 298;

Київській області — 129;

Херсонській області — 116;

Запорізькій області — 97;

Миколаївській області — 95;

Дніпропетровській області — 85;

Чернігівській області — 71;

Луганській області — 67.

Зокрема, 30 липня внаслідок ворожого обстрілу міста Костянтинівка Донецької області було поранено 13-річного хлопчика.