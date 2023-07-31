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В Украине уже более 1 тыс. 579 пострадали в результате вторжения России
Рашисты ранили в Украине более 1080 детей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185671-rashisty-ranili-v-ukraine-bolee-1080-detey-infografika.htmlРакурс
В Україні щонайменше 1 тис. 579 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
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Станом на ранок сьогоднішнього дня, 31 липня, встановлено, що 498 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 81 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 483;
- Харківській області — 298;
- Київській області — 129;
- Херсонській області — 116;
- Запорізькій області — 97;
- Миколаївській області — 95;
- Дніпропетровській області — 85;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
Зокрема, 30 липня внаслідок ворожого обстрілу міста Костянтинівка Донецької області було поранено 13-річного хлопчика.
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