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Ракурс
В Україні вже понад 1 тис. 579 постраждали внаслідок вторгнення рф

Рашисти поранили в Україні вже понад 1080 дітей (ІНФОГРАФІКА)

31 лип 2023, 10:20
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В Україні щонайменше 1 тис. 579 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.


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Станом на ранок сьогоднішнього дня, 31 липня, встановлено, що 498 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 81 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 483;
  • Харківській області — 298;
  • Київській області — 129;
  • Херсонській області — 116;
  • Запорізькій області — 97;
  • Миколаївській області — 95;
  • Дніпропетровській області — 85;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Зокрема, 30 липня внаслідок ворожого обстрілу міста Костянтинівка Донецької області було поранено 13-річного хлопчика.

Джерело: Ракурс


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