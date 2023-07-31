Количество мобилизованных рашистами жителей оккупированных территорий назвало ГУРhttps://racurs.ua/n185675-kolichestvo-mobilizovannyh-rashistami-jiteley-okkupirovannyh-territoriy-nazvalo-gur.htmlРакурс
росія з початку 2022 року примусово мобілізували від 55 до 60 тис. чоловіків на тимчасово окупованих територіях України.
Про це сьогодні, 31 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей — просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову, — зазначає представник ГУР Андрій Черняк.
Крім того, росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.
Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють, — наголошує Черняк. — Єдина реальна можливість (вижити — ред.) ― одразу, за першої ж можливості здатися в полон.