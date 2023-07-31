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Ракурс
Рашисти мобілізували близько 60 тис. жителів окупованих територій, фото: ТАСС

Кількість мобілізованих рашистами жителів окупованих територій назвало ГУР

31 лип 2023, 12:58
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росія з початку 2022 року примусово мобілізували від 55 до 60 тис. чоловіків на тимчасово окупованих територіях України.


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Про це сьогодні, 31 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей — просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову, — зазначає представник ГУР Андрій Черняк.

Крім того, росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.

Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють, — наголошує Черняк. — Єдина реальна можливість (вижити — ред.) ― одразу, за першої ж можливості здатися в полон.

Джерело: Ракурс


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