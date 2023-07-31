Рашисти мобілізували близько 60 тис. жителів окупованих територій, фото: ТАСС

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росія з початку 2022 року примусово мобілізували від 55 до 60 тис. чоловіків на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 31 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей — просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову, — зазначає представник ГУР Андрій Черняк.

Крім того, росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.