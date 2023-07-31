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Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская ОВА

Рашисты обстреляли гимназию на Херсонщине (ФОТО)

31 июл 2023, 14:19
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Російські загарбники атакували гімназію у Білозерці на Херсонщині.


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Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Через обстріл в освітньому закладі пошкоджено стіну та вибито вікна. Також постраждали й навколишні житлові будинки та господарські споруди, — вказано в повідомленні. — Поранених та загиблих серед цивільного населення немає.

Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська ОВА

Крім того, росіяни сьогодні обстріляли мікрорайон Корабел у Херсоні.

Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть, — зазначив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також внаслідок цього обстрілу поранення отримав 38-річний херсонець — з травмами ноги та руки його шпиталізували до лікарні.

Источник: Ракурс


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