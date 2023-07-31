Чонгарский мост отразил собой атаку ВСУ - в сети распространяют фото разрушенной железной дороги

https://racurs.ua/n185685-chongarskiy-most-otbil-soboy-ataku-vsu-v-seti-rasprostranyaut-foto-razrushennoy-jeleznoy-dorogi.html

Ракурс

У мережі оприлюднили фото Чонгарського мосту після атаки ЗСУ 29 липня.

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Тоді українська армія здійснила повітряну атаку на міст у Чонгарі, що з'єднує Кримський півострів та Херсонську область.

Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій.

Автентичність цього знімка достеменно підтвердити поки не можна.

Тоді гауляйтер окупованої частини Херсонщини заявив, що всі ракети збиті та на «підтвердження» опублікував фото мосту з іншого ракурсу. Однак знімки з супутника доводять, що Сальдо вкотре збрехав. Також жоден з російських воєнкорів не написав про атаку на Чонгарський міст. За даними Інституту вивчення війни, пропагандистам заборонили про це писати.

Останній обстріл Чонгарського мосту був 22 червня. Тоді були завдані удари ракетами Storm Shadow. Пошкоджено дорожнє покриття авто мосту, ніхто не постраждав.