После выхода из зерновой сделки россия уничтожила 180 тыс. т украинского зерна

https://racurs.ua/n185697-posle-vyhoda-iz-zernovoy-sdelki-rossiya-unichtojila-180-tys-t-ukrainskogo-zerna.html

Ракурс

За дев’ять днів після виходу з так званої Чорноморської зернової ініціативи російські війська під час обстрілів пошкодили 26 об'єктів портової інфраструктури, п’ять цивільних суден та знищили 180 тис. тонн українського зерна.

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Про це 31 липня повідомили у МЗС України.

Після виходу із зернової угоди росія здійснила чергову серію воєнних злочинів, обстрілявши українські портові міста та склади із зерном, — заявили у відомстві.

«Ракурс» повідомляв, що Україна та Хорватія домовилися про експорт українського зерна через хорватські порти

Відповідних домовленостей досягнуто сьогодні у Києві на переговорах глав МЗС України та Хорватії Дмитра Кулеби та Гордана Грліча Радмана.

Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. Зараз ми працюватимемо над тим, щоб прокласти найефективніші маршрути в ці порти і максимально скористатися цією можливістю, — повідомив Кулеба.

Європейський Союз готовий експортувати майже всю українську сільськогосподарську продукцію «шляхами солідарності» та допомогти покрити витрати.

Брюссель розглядає кілька ініціатив від держав блоку, щоб розробити спільний план покриття додаткових транспортних витрат після виходу рф із Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла експортувати українське збіжжя морем.

«Шляхи солідарності» — це залізничні та автомобільні транспортні сполучення через країни ЄС, які межують з Україною, такі як Польща та Угорщина, тоді як найважливіша дорога проходить через Румунію. Чорноморська зернова угода дозволяла експортувати 40% української продукції, 60% - відправлялося через шляхи солідарності.