Хорватія готова експортувати українське зерно через свої порти

Влада України та Хорватії за підсумками переговорів у Києві домовилася про використання хорватських портів для експорту українського зерна після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи.

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Про це 31 липня повідомили у прес-службі МЗС України.

У понеділок глава відомства Дмитро Кулеба провів переговори з головою хорватського МЗС Гордоном Грличем-Радманом, який перебуває з візитом у Києві. Сам Кулеба брав участь у зустрічі з відеозв’язку, оскільки заразився коронавірусом і перебуває на самоізоляції.

Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. Зараз ми працюватимемо над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів і максимально скористатися цією можливістю, — заявив Кулеба.

Він також подякував Хорватії за «конструктивну допомогу».

Нагадаємо, Європейський Союз готовий експортувати майже всю українську сільськогосподарську продукцію «шляхами солідарності» та допомогти покрити витрати.

Брюссель розглядає кілька ініціатив від держав блоку, щоб розробити спільний план покриття додаткових транспортних витрат після виходу рф із Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла експортувати українське збіжжя морем.

«Шляхи солідарності» — це залізничні та автомобільні транспортні сполучення через країни ЄС, які межують з Україною, такі як Польща та Угорщина, тоді як найважливіша дорога проходить через Румунію. Чорноморська зернова угода дозволяла експортувати 40% української продукції, 60% - відправлялося через шляхи солідарності.

Литва закликала Єврокомісію розробити маршрут для українського зерна через порти Естонії, Латвії та Литви. Reuters відзначає, що залізниці України та країн Балтії побудовані на колії радянського типу, що не сумісні із коліями у Польщі, при цьому саме через Польщу міг би пролягати залізничний маршрут з України до Балтії в обхід території білорусі чи росії.

Міжнародний валютний фонд оцінив, що вихід росії з угоди може призвести до зростання світових цін на зерно на 10−15%.