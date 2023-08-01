Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Огневую зачистку укреплений рф близ Бахмута провела Третья бригада

Огневую зачистку укреплений рф близ Бахмута провела Третья бригада (ВИДЕО)

1 авг 2023, 12:58
999

Третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, 1 серпня оприлюднила відеозапис вогневої зачистки укріплень окупаційної армії росії.


.

За допомогою камери GoPro можна побачити, як захисники України зачищають ворожі позиції.

Окупантам, яких знайдуть, запропонують полон. Відмова — означає смерть… Працюємо в напрямку Бахмута, — йдеться у повідомленні.

Відеозапис надали воїни третьої роти першого штурмового батальйону.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров