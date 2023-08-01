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Ракурс
Вогневу зачистку укріплень рф біля Бахмута провела Третя бригада

Вогневу зачистку укріплень рф біля Бахмута провела Третя бригада (ВІДЕО)

1 сер 2023, 12:58
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Третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, 1 серпня оприлюднила відеозапис вогневої зачистки укріплень окупаційної армії росії.


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За допомогою камери GoPro можна побачити, як захисники України зачищають ворожі позиції.

Окупантам, яких знайдуть, запропонують полон. Відмова — означає смерть… Працюємо в напрямку Бахмута, — йдеться у повідомленні.

Відеозапис надали воїни третьої роти першого штурмового батальйону.

Джерело: Ракурс


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