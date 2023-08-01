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Вогневу зачистку укріплень рф біля Бахмута провела Третя бригада
Вогневу зачистку укріплень рф біля Бахмута провела Третя бригада (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185719-vognevu-zachystku-ukriplen-rf-bilya-bahmuta-provela-tretya-brygada-video.htmlРакурс
Третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, 1 серпня оприлюднила відеозапис вогневої зачистки укріплень окупаційної армії росії.
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За допомогою камери GoPro можна побачити, як захисники України зачищають ворожі позиції.
Окупантам, яких знайдуть, запропонують полон. Відмова — означає смерть… Працюємо в напрямку Бахмута, — йдеться у повідомленні.
Відеозапис надали воїни третьої роти першого штурмового батальйону.
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