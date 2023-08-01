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В Днепропетровской области провели обыски у военкома, который за время военного положения приобрел имущество на 350 тыс. долл.
В Днепропетровской области провели обыски у военкома, который за время военного положения приобрел имущество на 350 тыс. долл. (ФОТО)https://racurs.ua/n185726-v-dnepropetrovskoy-oblasti-proveli-obyski-u-voenkoma-kotoryy-za-vremya-voennogo-polojeniya.htmlРакурс
У Дніпропетровській області провели обшуки в обласного воєнкома. За час воєнного стану очільник ТЦК придбав майна на 350 тис. дол.
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За півтора року повномасштабного вторгнення рф керівник ТЦК оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири, повідомляє ТГ-канал МВС України.
Фігурант також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м².
Воєнкому загрожує позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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