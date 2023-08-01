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Ракурс
У Дніпропетровській області провели обшуки у воєнкома, який за час воєнного стану придбав майна на 350 тис. дол. (ФОТО)

У Дніпропетровській області провели обшуки у воєнкома, який за час воєнного стану придбав майна на 350 тис. дол. (ФОТО)

1 сер 2023, 15:36
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У Дніпропетровській області провели обшуки в обласного воєнкома. За час воєнного стану очільник ТЦК придбав майна на 350 тис. дол.


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За півтора року повномасштабного вторгнення рф керівник ТЦК оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири, повідомляє ТГ-канал МВС України.

Фігурант також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м².

Воєнкому загрожує позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Джерело: Ракурс


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