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У Дніпропетровській області провели обшуки у воєнкома, який за час воєнного стану придбав майна на 350 тис. дол. (ФОТО)
У Дніпропетровській області провели обшуки у воєнкома, який за час воєнного стану придбав майна на 350 тис. дол. (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185726-u-dnipropetrovskiy-oblasti-provely-obshuky-u-voienkoma-yakyy-za-chas-voiennogo-stanu-prydbav.htmlРакурс
У Дніпропетровській області провели обшуки в обласного воєнкома. За час воєнного стану очільник ТЦК придбав майна на 350 тис. дол.
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За півтора року повномасштабного вторгнення рф керівник ТЦК оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири, повідомляє ТГ-канал МВС України.
Фігурант також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м².
Воєнкому загрожує позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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