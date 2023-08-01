МВД отменило лимит на сдачу практических экзаменов для получения водительского удостоверения

https://racurs.ua/n185728-mvd-otmenilo-limit-na-sdachu-prakticheskih-ekzamenov-dlya-polucheniya-voditelskogo-udostovereniya.html

Ракурс

Практичний іспит для отримання водійського посвідчення з 1 серпня можна складати необмежену кількість разів.

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Упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;

необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного — два роки.

13 липня Рада ухвалила законопроект, що дозволяє вивчати теоретичну частину для отримання посвідчення водія самостійно, не відвідуючи для цього автошколу.

Також закон передбачає адміністративну відповідальність щодо екзаменаторів і працівників територіальних сервісних центрів за зловживання службовим становищем.

У травні МВС України розповіло, що до кінця 2023 року зміниться процедура складання іспитів на отримання посвідчення водія.

Зміни покликані зробити отримання водійських посвідчень більш зручним та прозорим. Зокрема: