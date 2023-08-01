Украина получила первые САУ Zuzana 2, произведенные на средства Германии, Дании и Норвегии

https://racurs.ua/n185729-ukraina-poluchila-pervye-sau-zuzana-2-proizvedennye-na-sredstva-germanii-danii-i-norvegii.html

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Сьогодні на базі словацького підприємства Konštrukta Defеnce Україні офіційно передали дві самохідні гаубиці Zuzana 2 в рамках пакета допомоги, профінансованого Данією, Німеччиною та Норвегією. Захід відбувся за участі посла України.

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Загалом має бути вироблено 16 САУ калібром 155-мм. Виробництво коштуватиме 92 млн євро.

Також країни працюватимуть над спільним виробництвом боєприпасів і гармат, а Словаччина допомагатиме з розмінуванням українських територій.

Zuzana 2 — 155 мм колісна самохідна гаубиця виробництва словацької компанії ZTS Special. Це розвиток попередньої версії Zuzana калібру 155 мм, яка стала похідною від чехословацької 152 мм САУ SHkH vz.77 DANA.

Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 км.