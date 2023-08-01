В обстрелянной больнице Херсона лечились пострадавшие от взрыва Каховской ГЭС

https://racurs.ua/n185739-v-obstrelyannoy-bolnice-hersona-lechilis-postradavshie-ot-vzryva-kahovskoy-ges.html

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В обстріляній лікарні Херсона лікувалися постраждалі від вибуху Каховської ГЕС. Про це 1 серпня заявила організація «Лікарі без кордонів».

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Російські війська вдарили сьогодні по одному із корпусів медичного центру у Херсоні. Загинув молодий лікар-отоларинголог, поранено медсестру. Пошкоджено хірургічне та отоларингологічне відділення. Зруйновано операційну.

Сьогодні у Херсонській області України було обстріляно лікарню, з якою ми співпрацюємо. Внаслідок цього загинув лікар. На операційну довелося пряме влучення, — заявили у міжнародній НКО «Лікарі без кордонів».

Там розповіли, що постачали до цієї лікарні медичну техніку та обладнали там бомбосховище. Іноземні фахівці надавали там психологічну допомогу втікачам із зони підтоплення після прориву Каховської ГЕС.

Ця лікарня обслуговує переважно пацієнтів з інсультом та серцевими захворюваннями, надає загальну хірургічну допомогу. Наші бригади продовжать підтримувати цю лікарню. Ми однозначно засуджуємо цей ганебний напад на медичний заклад і висловлюємо співчуття сім’ї загиблого лікаря, — додали в організації.

1 серпня внаслідок російського обстрілу міста Херсон було пошкоджено відділення хірургії Херсонської міської клінічної лікарні. Загинув лікар, травмована медсестра.