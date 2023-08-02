После атаки на порт в Измаиле мировые цены на пшеницу выросли на 4% - Reuters

https://racurs.ua/n185766-posle-ataki-na-port-v-izmaile-mirovye-ceny-na-pshenicu-vyrosli-na-4-reuters.html

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Армія російських виродків у ніч проти 2 серпня завдала «серйозних» збитків порту Ізмаїл.

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Reuters пише, що після атаки світові ціни на пшеницю зросли на 4%. Через фактичну блокаду чорноморських портів Дунай був основною альтернативою для експорту українського зерна.

У Міністерстві оборони України повідомили про пошкодження зернового термінала в дунайському порту Ізмаїл в Одеській області.

Українське зерно має потенціал, щоб нагодувати мільйони людей у всьому світі, — написали в відомстві на платформі для обміну повідомленнями X.

Порт через річку від Румунії, що є членом НАТО, служив основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після того, як росія відновила фактичну блокаду українських чорноморських портів у середині липня.

На відео, опублікованому українською владою, видно, як пожежники на сходах борються з величезним вогнем у кілька поверхів у будівлі з розбитими вікнами. Кілька інших великих будівель були в руїнах, а зерно висипалося щонайменше з двох зруйнованих силосів.

Повідомлень про постраждалих немає, написав у месенджері Telegram губернатор Одеської області Олег Кіпер.

На жаль, є пошкодження, — повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. — Найбільш значні з них — на півдні країни. Російські терористи знову атакували порти, зерно, глобальну продовольчу безпеку.

Джерело Reuters повідомило, що Ізмаїл був основною метою атаки, описавши рівень збитків там як «серйозний».

Ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% після атаки в середу і ще зросли приблизно на 2,5% пізніше вранці. Трейдери знову стурбовані тим, що Україна, один із провідних світових експортерів, втратить ринок внаслідок негативного впливу на світові пропозиції.

росія невпинно атакувала українську сільськогосподарську та портову інфраструктуру більш як два тижні, відтоді як відмовилася продовжити угоду, яка зняла блокаду українських портів під час війни минулого року.

Нагадаємо, російські нацисти минулої ночі здійснили масштабну атаку дронами-камікадзе по портових об'єктах в Ізмаїлі. За даними Офісу генерального прокурора, у порту було пошкоджено елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні будівлі.