Военные защищают Киевщину от «Шахедов». Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n185776-gvardeycy-zaschischauschie-nebo-kievschiny-ne-poluchaut-doplat-smi.html

Ракурс

Військовослужбовці Національної гвардії України скаржаться на те, що їм недоплачують.

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Бійці НГУ, які у складі ротної групи збивають російські дрони-камікадзе над критичною інфраструктурою Київщини, заявляють, що не отримують доплату. Військові запевняють, що, за окремим наказом військової частини 3101, вони виконують бойове завдання. Про це 2 серпня повідомила «Українська правда» із посиланням на гвардійців.

Цей наказ є таємним, але полягає в тому, щоб прикривати повітряний простір об'єкта критичної інфраструктури та відбивають удари росіян по цьому об'єкту.

А наказ українського МВС № 37 від 26 січня 2023 року передбачає, що додаткова винагорода у 30 тис. грн має виплачуватись, зокрема, тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання «з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури».

За словами військових в/ч 3101, з лютого 2023 їм припинили виплачувати додаткові кошти. Зараз оборонці неба отримують лише базові 20 тис. грн. За словами захисників, вони неодноразово зверталися до командування й хотіли дізнатися причини невиплат. В одній із відповідей гвардійцям зазначили, що їхня група нібито залучена не до протиповітряного прикриття, а лише до охорони об'єкта.

У Національній гвардії поки не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, в Одеській області бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини привласнив 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів. Зловмисник за ці кошти згодом придбав авто преміум класу, коштовні гаджети та побутову техніку.

Джерело: «Українська правда»