ВСУ продвигаются под Угледаром. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n185783-sily-oborony-preuspeli-na-ugledarskom-napravlenii-karta.html

Ракурс

Контрнаступ Збройних сил України триває з просуванням захисників на окуповані території.

.

Підрозділи Сил оборони зуміли досягти успіху на Вугледарському напрямку й відкинули російських загарбників з деяких позицій. Про це свідчать дані DeepStateMap за 2 серпня.

Зазначається, що українські військові змогли прорвати оборону росіян на північних околицях села Микільське, що знаходиться біля Вугледару. Армію рф відтіснили в районі місцевих дач, захисники вже закріплюються на нових позиціях.

Також є просування на північ від села Солодке. Карти свідчать, що тут ворога вибили з їхніх позицій.

Нагадаємо, 1 серпня Третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, оприлюднила відеозапис вогневої зачистки укріплень окупаційної армії росії на Бахмутському напрямку. Там Сили оборони подекуди мають успіхи.