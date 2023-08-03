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Ракурс
СБУ и ДБР проводят обыски у нардепа Дубинского по поводу незаконного выезда за границу

СБУ и ДБР проводят обыски у нардепа Дубинского по поводу незаконного выезда за границу

3 авг 2023, 11:10
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СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа Олександра Дубінського щодо незаконного виїзду за кордон.


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За офіційною версією колишнього члена фракції «Слуга народу» Дубінського, він їздив за кордон, щоб супроводжувати хворого батька на лікування.

Насправді ж, депутат поїхав відпочивати до своєї дівчини в Барселону. Тоді блогер Антон Щвець повідомив, що нардеп в Іспанії на відпочинку з жінкою. Дубінського він впізнав по татуюванню на нозі в одній зі сторіз жінки в Instagram.

За даними правоохоронців, батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно — без фактичного супроводу парламентаря.

Крім того, є факти підписання депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення. Вони також розслідуються.

Дубінському світить до 6 років.

Источник: Ракурс


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