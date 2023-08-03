СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського щодо незаконного виїзду за кордон

СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського щодо незаконного виїзду за кордонhttps://racurs.ua/ua/n185796-sbu-i-dbr-provodyat-obshuky-v-nardepa-dubinskogo-schodo-nezakonnogo-vyyizdu-za-kordon.htmlРакурс
СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа Олександра Дубінського щодо незаконного виїзду за кордон.
За офіційною версією колишнього члена фракції «Слуга народу» Дубінського, він їздив за кордон, щоб супроводжувати хворого батька на лікування.
Насправді ж, депутат поїхав відпочивати до своєї дівчини в Барселону. Тоді блогер Антон Щвець повідомив, що нардеп в Іспанії на відпочинку з жінкою. Дубінського він впізнав по татуюванню на нозі в одній зі сторіз жінки в Instagram.
За даними правоохоронців, батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно — без фактичного супроводу парламентаря.
Крім того, є факти підписання депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення. Вони також розслідуються.
Дубінському світить до 6 років.