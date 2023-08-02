Нардепи Бужанський та Дубінський поширювали дописи з ТГ-каналів, які куруються російськими спецслужбами - Чесно

Нардепи Максим Бужанський («Слуга народу») та Олександр Дубінський (позафракційний) поширювали дописи з каналів у Telegram, які, за даними СБУ, куруються російськими спецслужбами.

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Такі результати показав мережевий аналіз дописів нардепів, який провів Рух ЧЕСНО.

І Дубінський, і Бужанський репостили інформацію з проросійського «Резидента»: перший — 86 разів, другий — 190. Крім того, підписатися на проросійського «Резидента» рекомендував голова податкового комітету Гетманцев.

В Україні налічують більш ніж сотню публічних політичних або новинних Telegram-каналів з аудиторією понад 100 тисяч людей. І це без урахування особистих сторінок лідерів думок, блогерів і публічних діячів. До того ж у Telegram є представники влади — від президента до очільників обласних адміністрацій і мерів.

З-поміж таких політично-новинних ресурсів «Легитимный» і «Резидент» стали найпопулярнішими в Telegram серед депутатів від «Слуги народу». Про це у 2020 році писали Texty.org.

Уже через рік СБУ заявила, що їх координували російські спецслужби.

«Чесно» пише, що у ширшій перспективі саме «Легитимный», «Резидент» і ще декілька каналів виступають своєрідним мостом між російським та українським сегментами Telegram. Це доводить мережевий аналіз ЧЕСНО.

За кількістю зв’язків найбільш впливовими в цій групі є «Сплетница», «ЗеРада» та «Наблюдатель». Усього сюди входять 36 каналів, які поширюють російську пропаганду.

Цікаво, що з ними також пов’язані деякі чинні політики та вже заборонена «Партія Шарія». Вона, до речі, хоча й була заборонена судом ще у вересні минулого року, та зважаючи на окрему сторінку, ще пів року займалася нібито благодійною діяльністю. Останній допис про «допомогу Херсону» датовано 6 березня 2023 року.

Щодо зв’язків з політиками, то тут варто виокремити два прізвища. Це народні депутати Максим Бужанський («Слуга народу») й Олександр Дубінський (позафракційний), обидва — фігуранти Реєстру Zрадників, який веде Рух «ЧЕСНО». Вони регулярно репостили дописи цих каналів. Зі свого боку «Резидент» згадав Бужанського понад 220 разів, а Дубінського — понад 180. Дубінський подав позов проти Руху «ЧЕСНО» і вимагає, щоб його виключили з Реєстру Zрадників.

Нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев, який нині очолює податковий комітет Верховної Ради, відкрито рекомендував підписатися на «Резидента» вже після заяви СБУ про зв’язки каналу з російськими спецслужбами.