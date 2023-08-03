В оккупированном Бердянске прогремели взрывы — детали

https://racurs.ua/n185811-v-okkupirovannom-berdyanske-progremeli-vzryvy-detali.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 3 серпня пролунали гучні вибухи. Є інформація про влучання в місця розташування російських військ.

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Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Місцеві повідомляють про гучні вибухи у Бердянську. Попередньо працює рашистська ППО, — йдеться у повідомленні.

За межами міста між Азовським та Приморськом загарбники окупаційної армії росії намагаються щось збити.

Багато вибухів, — йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, фіксуються влучання по місцях розташування російських окупантів у місті.

Є пряме влучення по місцях скупчення рф. Не дарма ми вчора гуляли у Бердянську, — пишуть у Telegram-каналі «АТЕШ».

Нагадаємо, Бердянськ Запорізької області російські війська захопили у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Однак у місті постійно лунають вибухи.