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Ракурс
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы — детали

В оккупированном Бердянске прогремели взрывы — детали

3 авг 2023, 15:59
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У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 3 серпня пролунали гучні вибухи. Є інформація про влучання в місця розташування російських військ.


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Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Місцеві повідомляють про гучні вибухи у Бердянську. Попередньо працює рашистська ППО, — йдеться у повідомленні.

За межами міста між Азовським та Приморськом загарбники окупаційної армії росії намагаються щось збити.

Багато вибухів, — йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, фіксуються влучання по місцях розташування російських окупантів у місті.

Є пряме влучення по місцях скупчення рф. Не дарма ми вчора гуляли у Бердянську, — пишуть у Telegram-каналі «АТЕШ».

Нагадаємо, Бердянськ Запорізької області російські війська захопили у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Однак у місті постійно лунають вибухи.

Источник: Ракурс


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