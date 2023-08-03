На мини взорвался трактор в пограничной полосе Ровенщины

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Ракурс

В прикордонній смузі Рівненської області на міні підірвався трактор. Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. Про це 3 серпня у Телеграм повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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На щастя водій живий. Друзі, вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки — заміновані, — додав глава Рівненської ОВА.

Нагадаємо, 2 серпня на міні поблизу села Явірського Ізюмського району під час розмінування поля підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні.

У ДСНС нагадують про мінну небезпеку та закликають дотримуватися наступних правил: