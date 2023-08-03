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На міні підірвався трактор в прикордонній смузі Рівненщини
На міні підірвався трактор в прикордонній смузі Рівненщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185813-na-mini-pidirvavsya-traktor-v-prykordonniy-smuzi-rivnenschyny-foto.htmlРакурс
В прикордонній смузі Рівненської області на міні підірвався трактор. Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. Про це 3 серпня у Телеграм повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
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На щастя водій живий. Друзі, вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки — заміновані, — додав глава Рівненської ОВА.
Нагадаємо, 2 серпня на міні поблизу села Явірського Ізюмського району під час розмінування поля підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні.
У ДСНС нагадують про мінну небезпеку та закликають дотримуватися наступних правил:
не рухатися невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами;
не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де проходили бої, або які перебували під окупацією.