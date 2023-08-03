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Ракурс
На міні підірвався трактор в прикордонній смузі Рівненщини

На міні підірвався трактор в прикордонній смузі Рівненщини (ФОТО)

3 сер 2023, 18:40
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В прикордонній смузі Рівненської області на міні підірвався трактор. Ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. Про це 3 серпня у Телеграм повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.


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На щастя водій живий. Друзі, вкотре закликаю звертати увагу на попереджувальні знаки. Особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом. Задля якісної оборони рубежів, ці ділянки — заміновані, — додав глава Рівненської ОВА.

Нагадаємо, 2 серпня на міні поблизу села Явірського Ізюмського району під час розмінування поля підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні.

У ДСНС нагадують про мінну небезпеку та закликають дотримуватися наступних правил:

  • не рухатися невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами;

  • не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;

  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де проходили бої, або які перебували під окупацією.

Джерело: Ракурс


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