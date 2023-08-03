ЦНС: рф готовит курсантов-пилотов к войне, они "тренируются" на Сумской области

https://racurs.ua/n185816-cns-rf-gotovit-kursantov-pilotov-k-voyne-oni-treniruutsya-na-sumskoy-oblasti.html

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російська федерація через нестачу пілотів почала підготовку молодих курсантів. Останні вже відпрацьовували стрільби по громадах Сумської області.

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Про це повідомляє прес-служба «Центру національного спротиву».

Так, з серпня курсанти льотних училищ росії проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об'єктах на території країни агресора, — пише пресслужба.

Країна-терорист навмисно готує молодих росіян до війни проти України, змушуючи їх тренуватися на цивільних, надаючи їм некеровані ракети.

В ЦНС вказали, що рф приділяє увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призвати до армії більше чоловіків. Нещодавно Держдума рф збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років, зберігши нижню межу в 18 років. Також було підвищено верхню вікову межу для тих, хто підлягає призову в резерв, при цьому старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

Згідно з даними американського «Інституту вивчення війни», російські терористи, ймовірно, почали формувати нові великі з'єднання, щоб посилити свої наземні сили.