ВСУ ударили по позициям рф близ Водяного

https://racurs.ua/n185821-vsu-udarili-po-poziciyam-rf-bliz-vodyanogo-video.html

Ракурс

Воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України вдарили касетними снарядами по позиціях окупаційної армії росії, розташованими на південь від населеного пункту Водяне Донецької області.

.

Відеозапис оприлюднила 3 серпня моніторингова група DeepState, яка публікує карту бойових дій.