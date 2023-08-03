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ВСУ ударили по позициям рф близ Водяного
ВСУ ударили по позициям рф близ Водяного (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185821-vsu-udarili-po-poziciyam-rf-bliz-vodyanogo-video.htmlРакурс
Воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України вдарили касетними снарядами по позиціях окупаційної армії росії, розташованими на південь від населеного пункту Водяне Донецької області.
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Відеозапис оприлюднила 3 серпня моніторингова група DeepState, яка публікує карту бойових дій.
53 ОМБр змішує із землею русню касетними снарядами на південь від Водяного. І це тільки початок, — констатує DeepState.