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ЗСУ вдарили по позиціях рф біля Водяного
ЗСУ вдарили по позиціях рф біля Водяного (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185821-zsu-vdaryly-po-pozyciyah-rf-bilya-vodyanogo-video.htmlРакурс
Воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України вдарили касетними снарядами по позиціях окупаційної армії росії, розташованими на південь від населеного пункту Водяне Донецької області.
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Відеозапис оприлюднила 3 серпня моніторингова група DeepState, яка публікує карту бойових дій.
53 ОМБр змішує із землею русню касетними снарядами на південь від Водяного. І це тільки початок, — констатує DeepState.