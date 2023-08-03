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Ракурс
ЗСУ вдарили по позиціях рф біля Водяного

ЗСУ вдарили по позиціях рф біля Водяного (ВІДЕО)

3 сер 2023, 20:58
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Воїни 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Збройних сил України вдарили касетними снарядами по позиціях окупаційної армії росії, розташованими на південь від населеного пункту Водяне Донецької області.


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Відеозапис оприлюднила 3 серпня моніторингова група DeepState, яка публікує карту бойових дій.

53 ОМБр змішує із землею русню касетними снарядами на південь від Водяного. І це тільки початок, — констатує DeepState.

Джерело: Ракурс


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