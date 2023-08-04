Оккупанты обстреляли Никопольский район. Фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n185830-okkupanty-udarili-po-nikopolskomu-rayonu-dnepropetrovschiny-est-ranenye.html

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Російська окупаційна армія ввечері 3 серпня та вночі 4 серпня п’ять разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

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Ворог гатив із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Були влучання по районному центру, Червоногригорівській і Мирівській громадах. Постраждали двоє цивільних із Нікополя — 85-річна жінка та 35-річний чоловік, які вже отримали необхідну медичну допомогу та лікуватимуться вдома. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У самому місті обстріли призвели до пошкодження понад двох десятків приватних будинків, легкового автомобіля та двох вантажівок. Також пошкоджено декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Крім того, росіяни побили десять господарчих споруд, а дві — знищили.

Нагадаємо, 1 серпня російська окупаційна армія прицільно накрила вогнем лікарню у Херсоні. Внаслідок російського обстрілу загинув лікар, одна медсестра дістала тяжкі поранення.