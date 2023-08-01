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Окупаційна армія росії 1 серпня прицільно накрила вогнем лікарню у Херсоні. Внаслідок російського обстрілу загинув лікар, одна медсестра дістала тяжкі поранення.
Обстріл лікарні Херсона - загинув молодий лікар у свій перший робочий день
Обстріл лікарні Херсона: загинув молодий лікар у свій перший робочий день (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185720-obstril-likarni-hersona-zagynuv-molodyy-likar-u-sviy-pershyy-robochyy-den-video.htmlРакурс
Окупаційна армія росії 1 серпня прицільно накрила вогнем лікарню у Херсоні. Внаслідок російського обстрілу загинув лікар, одна медсестра дістала тяжкі поранення.
Про це повідомила міська влада.
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Як написав у Телеграм голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, під обстріл потрапив медичний заклад. Загинув молодий лікар, який лише прийшов на роботу. За життя медсестри борються лікарі.
Як вказав голова Офісу президента України Андрій Єрмак, під обстріл потрапило відділення хірургії Херсонської міської клінічної лікарні.
Пошкоджено два поверхи — хірургічне та отоларингологічне відділення, зруйновано операційну.
Внаслідок ворожого удару загинув молодий талановитий лікар, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури. Також поранення отримала медсестра, їй надається допомога, — повідомляє ВДА.
Нині триває розбір завалів, лікарі оглядають пацієнтів та медпрацівників, котрі на момент обстрілу перебували у лікарні.
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