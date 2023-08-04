Появилось видео атаки дрона на корабль рф. Фото:

https://racurs.ua/n185832-specoperaciu-v-buhte-novorossiyska-provela-sbu-smi-video.html

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Спецоперація в бухті новоросійська була проведена Службою безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ.

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Внаслідок атаки морських безпілотників був пошкоджений великий десантний корабель «Оленегорский горняк». Корабель отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Про це 4 серпня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram та опублікував відео.

На кадрах можна побачити, як надводний дрон, насичений 450 кг тротилу, атакує російське судно, де перебуває близько 100 осіб екіпажу.

Раніше в Службі безпеки України підтверджували, що атака на кораблі рф у Севастопольській бухті у жовтні 2022 року та нещодавній підрив Кримського мосту — справа рук спецслужби.

Тим часом речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі «Радіо Свобода» заявила, що вибухи в порту новоросійська — це російська провокація.

Нагадаємо, база вмф росії в новоросійську краснодарського краю рано вранці 4 серпня була атакована надводними безпілотниками. Один із дронів поцілили в у так званий «нафтовий маяк», ще один завдав удару по великому десантному кораблю «Оленегорский горняк». Російська ж влада заявляла про «знешкодження» усіх дронів.