Надводні дрони уразили десантний корабель рф. Фото: Соцмережі

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Нічна атака морських дронів на базу військово-морського флоту рф у новоросійську 4 липня не минула безслідно.

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Надводні безпілотники зуміли уразили великий десантний корабель чорноморського флоту росії «Оленегірський Гірник». Один із відсіків судна затопило, через що його перекинуло на бік. Наразі судно намагаються відбуксирувати до берега. Про це пишуть російські Telegram-канали та так звані воєнкори.

Тим часом міський голова новоросійська андрій кравченко в Telegram повідомив, що екіпажі кораблів «Оленегірський Гірник» і «Суворовець» під час атаки морських БПЛА «моментально зреагували й допомогли уникнути наслідків атаки».

А радник так званого глави окупованого Криму олег крючков підтвердив, що у «Оленегорский горняк» влучив морський дрон. Чиновник поскаржився, що через «воєнкорів» російській владі не вдалося приховати справжні наслідки атаки, бо російське міноборони заявляло про знищення всіх морських дронів та відсутність руйнувань.

З відкритих ресурсів відомо, що великий десантний корабель проекту 775 «Оленегірський Гірник» увійшов до складу флоту 30 червня 1976 року. У 2007 році був визнаний кращим десантним кораблем північного флоту рф. Екіпаж судна становить 87 осіб, а сам корабель може переправляти до 500 т техніки й вантажів та 225 десантників.

Нагадаємо, база вмф росії в новоросійську краснодарського краю рано вранці 4 серпня була атакована надводними безпілотниками. ЗМІ писали, що один із дронів поцілили в у так званий «нафтовий маяк» — спеціальний виносний пристрій для прийому нафти, який розташований за кілька кілометрів від берега.