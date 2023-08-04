Морські дрони атакували базу вмф росії в новоросійську. Фото:

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Ракурс

Вибухи та звуки стрілянини пролунали в російському новоросійську краснодарського краю рано вранці 4 серпня.

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Звуки вибухів пролунали зі сторони Чорного моря, після чого була стрілянина, чули кілька черг. Вибухи на воді та стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику. Про це пишуть російські Telegram-канали.

За даними ЗМІ, дрони поцілили в у так званий «нафтовий маяк» — спеціальний виносний пристрій для прийому нафти, який розташований за кілька кілометрів від берега.

Однак російська влада заперечує будь-які влучання, а традиційно заявила про «відбиття атаки». Губернатор краснодарського краю веніамін кондратьєв заявив, що вночі та вранці була атака на військово-морську базу Новоросійська двома морськими безпілотниками.

Нагадаємо, вночі 4 серпня в окупованому Криму гриміли вибухи. Загарбники заявляють про роботу ППО та якісь «знищені цілі». Однак у мережі явилося відео, як БПЛА влучає в російську нафтобазу у Феодосії.