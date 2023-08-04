Ракурсhttps://racurs.ua/
Руководство МВД погибло в авиакатастрофе 18 января 2023 года, фото: «ХМ-Инсайд»
Гибель руководства МВД — всем подозреваемым избрали меры пресеченияhttps://racurs.ua/n185844-gibel-rukovodstva-mvd-vsem-podozrevaemym-izbrali-mery-presecheniya.htmlРакурс
Печерський райсуд Києва сьогодні, 4 серпня, обрав запобіжні заходи усім підозрюваним у справі про авіакатастрофу в Броварах 18 січня 2023 року, під час котрої якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.
.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Вчора, 3 серпня, співробітники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС:
- начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
- виконувачу обов’язків командира загону;
- заступнику командира з льотної підготовки;
- командиру авіаційної ескадрильї;
- начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.
Їм було повідомлено про підозру у вчиненні таких правопорушень:
- посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ — підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу);
- начальнику служби безпеки польотів цього ж загону — підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).
Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
За рішенням Печерського райсуду, чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.
Читайте также
Читайте также
Падение вертолета в Броварах — ГБР сообщило о подозрении ГСЧСникам
Как ты, наш защитник? — как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...