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Керівництво МВС загинуло в авіакатастрофі 18 січня 2023 року, фото: «ХМ-Інсайд»
Загибель керівництва МВС — усім підозрюваним обрали запобіжні заходиhttps://racurs.ua/ua/n185844-zagybel-kerivnyctva-mvs-usim-pidozruvanym-obraly-zapobijni-zahody.htmlРакурс
Печерський райсуд Києва сьогодні, 4 серпня, обрав запобіжні заходи усім підозрюваним у справі про авіакатастрофу в Броварах 18 січня 2023 року, під час котрої якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.
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Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Вчора, 3 серпня, співробітники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС:
- начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
- виконувачу обов’язків командира загону;
- заступнику командира з льотної підготовки;
- командиру авіаційної ескадрильї;
- начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.
Їм було повідомлено про підозру у вчиненні таких правопорушень:
- посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ — підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу);
- начальнику служби безпеки польотів цього ж загону — підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).
Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
За рішенням Печерського райсуду, чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.
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