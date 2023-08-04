Керівництво МВС загинуло в авіакатастрофі 18 січня 2023 року, фото: «ХМ-Інсайд»

https://racurs.ua/ua/n185844-zagybel-kerivnyctva-mvs-usim-pidozruvanym-obraly-zapobijni-zahody.html

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Печерський райсуд Києва сьогодні, 4 серпня, обрав запобіжні заходи усім підозрюваним у справі про авіакатастрофу в Броварах 18 січня 2023 року, під час котрої якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

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Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Вчора, 3 серпня, співробітники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

виконувачу обов’язків командира загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Їм було повідомлено про підозру у вчиненні таких правопорушень:

посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ — підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу);

начальнику служби безпеки польотів цього ж загону — підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За рішенням Печерського райсуду, чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.