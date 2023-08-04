Украинские военные продолжают наступать на юге, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n185850-vsu-mestami-prorvali-pervuu-liniu-oborony-na-uge-malyar.html

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Українські військові на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє «ЛігаБізнесІнформ».

Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну, — зазначила вона. — І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично побудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії.

За її словами, росіяни наразі як на схід, де вони все ще сподіваються окупувати всі території Донецької та Луганської областей, так і на південь, де триває український наступ. При цьому рашисти здебільшого підтягують зараз саме професійні підрозділи.

Тобто ми фіксуємо й на сході, й на півдні десантно-штурмові загони, які фактично кинуті в бій і там, і там, — зазначила Маляр.

Джерело: «ЛігаБізнесІнформ»