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47-я бригада обнаружила и испепелила технику рф
47-я бригада обнаружила и испепелила технику рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185858-47-ya-brigada-obnarujila-i-ispepelila-tehniku-rf-video.htmlРакурс
Воїни 47-ї Окремої артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України продовжують успішно виявляти та нищити військову техніку окупаційної армії росії разом із загарбниками.
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Відеозапис роботи 47-ї бригади 5 серпня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
Нищимо окупанта, нищимо ворожу техніку, — йдеться у повідомленні.