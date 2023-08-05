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47-ма бригада виявила і спопелила ворожу техніку
47-ма бригада виявила і спопелила ворожу техніку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185858-47-ma-brygada-vyyavyla-i-spopelyla-voroju-tehniku-video.htmlРакурс
Воїни 47-ї Окремої артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України продовжують успішно виявляти та нищити військову техніку окупаційної армії росії разом із загарбниками.
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Відеозапис роботи 47-ї бригади 5 серпня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
Нищимо окупанта, нищимо ворожу техніку, — йдеться у повідомленні.