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Ракурс
47-ма бригада виявила і спопелила ворожу техніку

47-ма бригада виявила і спопелила ворожу техніку (ВІДЕО)

5 сер 2023, 09:58
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Воїни 47-ї Окремої артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України продовжують успішно виявляти та нищити військову техніку окупаційної армії росії разом із загарбниками.


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Відеозапис роботи 47-ї бригади 5 серпня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Нищимо окупанта, нищимо ворожу техніку, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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