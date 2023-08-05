Контрразведчики СБУ уничтожили новую порцию техники и 20 россиян

https://racurs.ua/n185868-kontrrazvedchiki-sbu-unichtojili-novuu-porciu-tehniki-i-20-rossiyan-video.html

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Військові контррозвідники Служби безпеки України визначили і уразили дронами-камікадзе нову порцію військової техніки та піхоти окупаційної армії росії.

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Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами зі Збройних сил України звільняють українську землю у контрнаступі, — йдеться у повідомленні СБУ.

Цього разу російські загарбники за декілька днів «недорахувались»: