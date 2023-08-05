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Контррозвідники СБУ «розібрали» нову порцію техніки і 20 росіян

Контррозвідники СБУ «розібрали» нову порцію техніки і 20 росіян (ВІДЕО)

5 сер 2023, 12:41
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Військові контррозвідники Служби безпеки України визначили і уразили дронами-камікадзе нову порцію військової техніки та піхоти окупаційної армії росії.


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Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами зі Збройних сил України звільняють українську землю у контрнаступі, — йдеться у повідомленні СБУ.

Цього разу російські загарбники за декілька днів «недорахувались»:

  • двох танків;

  • ЗРК «Оса»;

  • БМП;

  • МТЛБ;

  • однієї одиниці інженерної техніки;

  • семи одиниць автомобільної техніки;

  • складу боєприпасів;

  • комплексу відеоспостереження «Муром»;

  • розрахунку ударних FPV-дронів і БпЛА з системою скиду засобів ураження;

  • взводного опорного пункту, вогневих позицій та укриття з 20-ма росіянами.

Джерело: Ракурс


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