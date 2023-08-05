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Контррозвідники СБУ «розібрали» нову порцію техніки і 20 росіян
Контррозвідники СБУ «розібрали» нову порцію техніки і 20 росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185868-kontrrozvidnyky-sbu-rozibraly-novu-porciu-tehniky-i-20-rosiyan-video.htmlРакурс
Військові контррозвідники Служби безпеки України визначили і уразили дронами-камікадзе нову порцію військової техніки та піхоти окупаційної армії росії.
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Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами зі Збройних сил України звільняють українську землю у контрнаступі, — йдеться у повідомленні СБУ.
Цього разу російські загарбники за декілька днів «недорахувались»:
двох танків;
ЗРК «Оса»;
БМП;
МТЛБ;
однієї одиниці інженерної техніки;
семи одиниць автомобільної техніки;
складу боєприпасів;
комплексу відеоспостереження «Муром»;
розрахунку ударних FPV-дронів і БпЛА з системою скиду засобів ураження;
взводного опорного пункту, вогневих позицій та укриття з 20-ма росіянами.