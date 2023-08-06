Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара по мостам в Крыму, фото: социальные сети

Удары по мостам в Крым подтвердили в ВСУ

6 авг 2023, 20:05
999

У ЗСУ підтвердили, що сьогодні, 6 серпня, українськими військовими були завдані удари по Чонгарському та Генічеському мостах, котрі сполучають тимчасово окупований південь України із Кримом.


.

Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що удари були завдані близько 15.00.

Близько 15.00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів — Чонгарський та Генічеський автомобільні мости, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров