Удары по мостам в Крым подтвердили в ВСУ

Последствия удара по мостам в Крыму, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n185912-udary-po-mostam-v-krym-podtverdili-v-vsu.html

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У ЗСУ підтвердили, що сьогодні, 6 серпня, українськими військовими були завдані удари по Чонгарському та Генічеському мостах, котрі сполучають тимчасово окупований південь України із Кримом.

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Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що удари були завдані близько 15.00.