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Ракурс
Наслідки удару по мостах у Криму, фото: соціальні мережі

Удари по мостах до Криму підтвердили у ЗСУ

6 сер 2023, 20:05
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У ЗСУ підтвердили, що сьогодні, 6 серпня, українськими військовими були завдані удари по Чонгарському та Генічеському мостах, котрі сполучають тимчасово окупований південь України із Кримом.


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Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що удари були завдані близько 15.00.

Близько 15.00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів — Чонгарський та Генічеський автомобільні мости, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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