Удари по мостах до Криму підтвердили у ЗСУ

Наслідки удару по мостах у Криму, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n185912-udary-po-mostah-do-krymu-pidtverdyly-u-zsu.html

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У ЗСУ підтвердили, що сьогодні, 6 серпня, українськими військовими були завдані удари по Чонгарському та Генічеському мостах, котрі сполучають тимчасово окупований південь України із Кримом.

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Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що удари були завдані близько 15.00.