Удари по мостах до Криму підтвердили у ЗСУ

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Удари по мостах до Криму підтвердили у ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n185912-udary-po-mostah-do-krymu-pidtverdyly-u-zsu.htmlРакурс
У ЗСУ підтвердили, що сьогодні, 6 серпня, українськими військовими були завдані удари по Чонгарському та Генічеському мостах, котрі сполучають тимчасово окупований південь України із Кримом.
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Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зазначається, що удари були завдані близько 15.00.
Близько 15.00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів — Чонгарський та Генічеський автомобільні мости, — вказано в повідомленні.
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