Момент удару по Чонгарському мосту потрапив на відео

Ракетний удар по Чонгарському мосту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n185909-moment-udaru-po-chongarskomu-mostu-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Російські ЗМІ та місцеві колаборанти стверджують, що захисники України сьогодні, 6 серпня, завдали ракетного удару по Чонгарському мосту, який сполучає окуповану частину Херсонської області із Кримом.

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У соцмережах вже з’явилося відео моменту вибуху на мосту.

Стверджується, що удар було завдано ракетами Storm Shadow.

Раніше місцевий колаборант Володимир Сальдо заявив, що всього було випущено 12 ракет, дев’ять з яких «збила ППО».

Сальдо стверджує, що сьогодні було завдано ударів по двох мостах:

мосту через протоку Тонку, яка сполучає місто Генічеськ і Арабатську стрілку;

мосту через протоку Чонгар, що з'єднує Херсонську область і Крим.

За його словами, на Чонгарському мосту є три пробоїни, «які не порушили несучу частину конструкції, але порушили рух». Рух мостом зупинено, транспорт перенаправляють на два інші немостові переходи.

Рух мостом на Арабатську стрілку рух теж закритий, але, як стверджує Сальдо, буде відновлений до кінця дня.