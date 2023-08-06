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Ракурс
Наслідки ракетного удару по Чонгарському мосту, фото: соціальні мережі

РосЗМІ повідомляють про ракетні удари по Чонгарському мосту (ФОТО, ВІДЕО)

6 сер 2023, 17:24
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РосЗМІ, а також колаборанти Сергій Аксьонов та Володимир Рогов повідомляють про нові «прильоти» сьогодні, 6 серпня, по розташованому на межі між Херсонщиною та Кримом Чонгарському мосту.


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За словами Рогова, сталися «три-чотири прильоти». Він зазначив, що в результаті закрито для проїзду контрольно-пропускний пункт «Чонгар».

Наслідки ракетного удару по Чонгарському мосту, фото: соціальні мережі

Крім того, зрадник Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ завдали удару по мосту через протоку Тонку, котрий сполучає місто Генічеськ із Арабатською стрілкою.

Варто додати, що вчора, 5 серпня, в міноборони рф заявили, про нібито знищення усіх ракет Strom Shadow та їхніх носіїв внаслідок чергового масштабного ракетного удару по Україні.

Джерело: Ракурс


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