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Наслідки ракетного удару по Чонгарському мосту, фото: соціальні мережі
РосЗМІ повідомляють про ракетні удари по Чонгарському мосту (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185907-rozzmi-povidomlyaut-pro-raketni-udary-po-chongarskomu-mostu-foto-video.htmlРакурс
РосЗМІ, а також колаборанти Сергій Аксьонов та Володимир Рогов повідомляють про нові «прильоти» сьогодні, 6 серпня, по розташованому на межі між Херсонщиною та Кримом Чонгарському мосту.
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За словами Рогова, сталися «три-чотири прильоти». Він зазначив, що в результаті закрито для проїзду контрольно-пропускний пункт «Чонгар».
Крім того, зрадник Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ завдали удару по мосту через протоку Тонку, котрий сполучає місто Генічеськ із Арабатською стрілкою.
Варто додати, що вчора, 5 серпня, в міноборони рф заявили, про нібито знищення усіх ракет Strom Shadow та їхніх носіїв внаслідок чергового масштабного ракетного удару по Україні.
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