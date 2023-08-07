Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские обстрелы востока Украины активизировались

Россияне увеличили обстрелы Востока Украины — Маляр

7 авг 2023, 13:27
999

Російські загарбники минулого тижня збільшили обстріли на Сході України. Найгарячішим напрямком залишається Куп’янський, де ворог намагається повернути втрачені позиції.


.

Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, минулого тижня ворог здійснив понад 9 тис. обстрілів.

Майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на Сході тільки минулого тижня, — зазначила вона. — У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, рашисти сьогодні, 7 серпня, обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. В результаті двоє людей загинули, ще трьох поранено.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров