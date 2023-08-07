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Российские обстрелы востока Украины активизировались
Россияне увеличили обстрелы Востока Украины — Малярhttps://racurs.ua/n185925-rossiyane-uvelichili-obstrely-vostoka-ukrainy-malyar.htmlРакурс
Російські загарбники минулого тижня збільшили обстріли на Сході України. Найгарячішим напрямком залишається Куп’янський, де ворог намагається повернути втрачені позиції.
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Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
За словами Маляр, минулого тижня ворог здійснив понад 9 тис. обстрілів.
Майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на Сході тільки минулого тижня, — зазначила вона. — У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, рашисти сьогодні, 7 серпня, обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. В результаті двоє людей загинули, ще трьох поранено.