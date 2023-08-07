Російські обстріли сходу України активізувалися

https://racurs.ua/ua/n185925-rosiyany-zbilshyly-obstrily-shodu-ukrayiny-malyar.html

Ракурс

Російські загарбники минулого тижня збільшили обстріли на Сході України. Найгарячішим напрямком залишається Куп’янський, де ворог намагається повернути втрачені позиції.

.

Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, минулого тижня ворог здійснив понад 9 тис. обстрілів.

Майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на Сході тільки минулого тижня, — зазначила вона. — У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, рашисти сьогодні, 7 серпня, обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. В результаті двоє людей загинули, ще трьох поранено.