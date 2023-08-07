Последнее построение устроили рашистам бойцы «Стальной границы»

ничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n185926-poslednee-postroenie-ustroili-rashistam-boycy-stalnoy-granicy.html

Ракурс

Українські прикордонники з підрозділу «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили групу рашистів, які перед тим влаштували шикування.

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Відповідне відео сьогодні, 7 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Бійці «Сталевого кордону» зафіксували шикування рашистів і «подбали», щоб воно стало останнім, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як загарбники після шикування рашисти спустилися в бліндаж, після чого там пролунав вибух.

Найближчі кілька годин після детонації з бліндажа жодна жива сила не вилізла, — наголошують у ДПСУ.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюються.