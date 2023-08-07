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Ракурс
ничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Последнее построение устроили рашистам бойцы «Стальной границы»

7 авг 2023, 13:49
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Українські прикордонники з підрозділу «Сталевий кордон» Гвардії наступу знищили групу рашистів, які перед тим влаштували шикування.


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Відповідне відео сьогодні, 7 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Бійці «Сталевого кордону» зафіксували шикування рашистів і «подбали», щоб воно стало останнім, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як загарбники після шикування рашисти спустилися в бліндаж, після чого там пролунав вибух.

Найближчі кілька годин після детонації з бліндажа жодна жива сила не вилізла, — наголошують у ДПСУ.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюються.

Источник: Ракурс


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